«Резал вещи, стал угрожать»: в Новосибирске школьница сбежала из дома, испугавшись бывшего парня

— Она мне все рассказала. Оказывается, он даже следил за ней. В тот день дочка ушла из дома, потому что он начал ей угрожать, что со мной что-нибудь случится и ей жизни не даст, все испоганит. Вика испугалась и решила так всех обезопасить от него. Мы с ней на связи, скоро должны встретиться, — рассказывает Анна. — Детям надо рассказывать про первые признаки абьюза и что такие отношения надо разрывать, чтобы не было вот таких последствий.