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«Резал вещи, стал угрожать»: в Новосибирске школьница сбежала из дома, испугавшись бывшего парня

В Новосибирске школьница сбежала из дома из-за угроз бывшего парня.

Источник: Соцсети

В Новосибирске 5 дней искали пропавшую 15-летнюю Викторию Костомарову. Девочка ушла из дома 29 ноября и до сих пор не вернулась.

— Мне позвонил ее парень и сказал: «Вызывайте МЧС. Мы с Викой поссорились, и она мне уже час не открывает». Я приехала домой с работы раньше, по пути позвонила подруге, чтобы та пришла, стучалась к нам в дверь. Когда приехала, открыла дверь, но дочки не было дома. Я сначала подумала, что она пошла прогуляться, я ей до 22:00 разрешаю гулять, — рассказала КП-Новосибирск Анна Дружинина, мама девочки. — После 23:00 начала обзванивать всех ее подруг и искать дочку.

Женщина написала заявление в полицию, обратилась к поисковикам «ЛизаАлерт». Волонтеры разместили ориентировки на поиски в соцсетях.

— Рост девочки 176 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Была одета в светлую меховую куртку без капюшона, черные с белыми полосками штаны, черные кеды. С собой — черный рюкзак, — сообщали поисковики.

Как говорит Анна, сутки ее дочку искали по заброшенным зданиям. На следующий день вскрылись новые подробности о пропаже девочки.

— Парень Вики стал путаться в историях, из-за чего они поругались, и я поехала в полицию, попросила, чтобы они поговорили с ним. Им он рассказал, что они поругались, потому что он ее приревновал к соседу, с которым она пила чай, — говорит женщина. — А еще через сутки Вика на связь вышла с друзьями через соцсети.

Девушка рассказала, что ее парень был абьюзером. Он разбил ей телефон, резал вещи, которые ему не нравились.

— Я и подумать не могла, что он такой. Они ровесники, домой к нам приходил, все было нормально. Я увидела у нее как-то раз порезанные джинсы, спросила: «Что случилось?». Вика тогда отмахнулась, сказала, что они ей не понравились, и она их порезала, — говорит Анна.

Сейчас Вика вышла на связь и с мамой. Им удалось поговорить.

— Она мне все рассказала. Оказывается, он даже следил за ней. В тот день дочка ушла из дома, потому что он начал ей угрожать, что со мной что-нибудь случится и ей жизни не даст, все испоганит. Вика испугалась и решила так всех обезопасить от него. Мы с ней на связи, скоро должны встретиться, — рассказывает Анна. — Детям надо рассказывать про первые признаки абьюза и что такие отношения надо разрывать, чтобы не было вот таких последствий.