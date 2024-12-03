Популярная платная парковка в центре Минска переведена в закрытый режим

В сообщении сказано, что речь идет про платную автомобильную парковку, которая находится на проспекте Независимости, 47 (находится по двум сторонам местного проезда на участке от проспекта Независимости до улицы Красной). Так, со 2 декабря 2024 года указанная парковка была переведена в закрытый режим, то есть оборудована шлагбаумом.