Минздрав Прикамья рассказал, как правильно реагировать на тревогу

Однако, так или иначе, тревога присутствует в жизни человека. Почти у каждого бывают моменты и ситуации, которые вызывают беспокойство и панику. Появляются головные боли, боли в спине, ощущение нехватки воздуха, учащенное сердцебиение. Также могут возникнуть расстройства и боли в животе. Кроме того, постоянная тревога может стать причиной развития различных хронических заболеваний.