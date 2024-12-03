Минздрав Прикамья рассказал, как правильно реагировать на тревогу

В Пермском крае, как и по всей России, проходит неделя сохранения душевного комфорта. Событие очень важное и актуальное. Так как душевный комфорт — это возможность жить с удовольствием, радоваться каждому дню, уметь преодолевать трудности и переживания. Главный нарушитель душевного комфорта — стресс, ответ организма на нервно-психические перегрузки.
Однако, так или иначе, тревога присутствует в жизни человека. Почти у каждого бывают моменты и ситуации, которые вызывают беспокойство и панику. Появляются головные боли, боли в спине, ощущение нехватки воздуха, учащенное сердцебиение. Также могут возникнуть расстройства и боли в животе. Кроме того, постоянная тревога может стать причиной развития различных хронических заболеваний.
В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, как правильно реагировать на тревогу. По словам специалистов, скорая помощь для уменьшения возникшей тревоги — физическая активность, в том числе приседания, быстрая ходьба по лестнице вверх-вниз или легкий бег.
Также необходимо хорошо высыпаться, правильно питаться и соблюдать режим дня. Взрослому человеку в среднем необходимо 7−8 часов сна в сутки. Также необходимо избавиться от вредных привычек и совершать вечерние прогулки.
Возвращают душевный комфорт различные хобби: рисование, чтение, рукоделие. Полезны релаксационные техники, медитация. Помогают ограничение потребления негативной информации в интернете и СМИ, а также обращение за помощью к специалисту.
Если психологическое напряжение сохраняется в течение длительного периода, необходимо обратиться к психотерапевту или психологу. Сейчас психологическая помощь доступна жителям Перми и Пермского края по полису ОМС. Кабинеты медико-психологического консультирования работают в поликлиниках региона. График работы кабинетов размещен на информационных стендах медорганизаций.