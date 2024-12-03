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Сразу две тройни родились Ростове-на-Дону

Две тройни родились в Ростове за неделю, сейчас малыши набирают вес.

Источник: Комсомольская правда

Сразу две тройни родились в областном перинатальном центре Ростова-на-Дону на прошлой неделе. Сейчас все шесть малышей находятся под наблюдением специалистов, набирают вес и готовятся к выписке, говорится на сайте донского правительства.

Мамой троих мальчиков (1790, 2350 и 2270 граммов) стала жительница Аксайского района. В этой семье уже есть старшая дочь. В другой семье родились две девочки и мальчик, их вес составил 1250, 1480 и 1900 граммов.

— Вторые роды были экстренными, дети появились на свет раньше срока. На сегодняшний день их здоровье не вызывает опасений, — рассказал главный врач областного перинатального центра Максим Уманский.

Добавим, всего за время работы перинатального центра родились 68 троен и четыре тысячи двоен. В минздраве Ростовской области отметили, что рождение одновременно трех малышей — всегда большая ответственность и нагрузка как для мамы, так и докторов.