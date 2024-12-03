Мэрия Красноярска хочет переименовать три улицы

На сайте мэрии Красноярска с 18 декабря запустят опрос о переименовании трёх улиц в Октябрьском районе города.
Администрация города желает узнать мнение красноярцев о переименовании следующих улиц:
— улицу Дорожную хотят назвать Ранетной;
— участок улицы Садовой (проходит параллельно улице Железнодорожной) планируют переименовать в Земляничную;
— ещё один участок Садовой (проходит параллельно Троицкой) может стать Колокольной.
Опрос будет проводиться с 18 декабря по 15 февраля. Окончательное решение о переименовании будет принято после изучения мнения красноярцев.