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Мэрия Красноярска хочет переименовать три улицы

Администрация города желает узнать мнение красноярцев о переименовании трёх улиц в Октябрьском районе.

Источник: Аргументы и факты

На сайте мэрии Красноярска с 18 декабря запустят опрос о переименовании трёх улиц в Октябрьском районе города.

Администрация города желает узнать мнение красноярцев о переименовании следующих улиц:

— улицу Дорожную хотят назвать Ранетной;

— участок улицы Садовой (проходит параллельно улице Железнодорожной) планируют переименовать в Земляничную;

— ещё один участок Садовой (проходит параллельно Троицкой) может стать Колокольной.

Опрос будет проводиться с 18 декабря по 15 февраля. Окончательное решение о переименовании будет принято после изучения мнения красноярцев.