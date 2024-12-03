Перед отставкой главе района в Омской области присвоили почетное звание

Среди награжденных бывший глава Муромцевского района Омской области Вячеслав Девятериков.
«За заслуги перед Омской областью в социально-экономическом развитии Муромцевского муниципального района Омской области присвоить почетное звание Омской области “Заслуженный работник муниципальной службы” Девятерикову Вячеславу Владимировичу — главе Муромцевского муниципального района Омской области», — говорится в тексте распоряжения губернатора от 25 ноября 2024 года.
Напомним, что на прошлой неделе губернатор Виталий Хоценко назначил Вячеслава Девятерикова начальником Главного управления лесного хозяйства Омской области.
Муромцевский район он возглавлял 12 лет.