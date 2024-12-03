Перед отставкой главе района в Омской области присвоили почетное звание

«За заслуги перед Омской областью в социально-экономическом развитии Муромцевского муниципального района Омской области присвоить почетное звание Омской области “Заслуженный работник муниципальной службы” Девятерикову Вячеславу Владимировичу — главе Муромцевского муниципального района Омской области», — говорится в тексте распоряжения губернатора от 25 ноября 2024 года.