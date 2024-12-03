Самую дружную звериную семью выберут в уходящем году в «Лимпопо»

Самую крепкую и дружную звериную семью 2024 года выберут в нижегородском зоопарке «Лимпопо». По традиции выбор предстоит сделать посетителям нижегородской страны птиц и зверей.
Голосование пройдет в два этапа. Сначала отдать свой голос можно будет в самом зоопарке, где с 3 декабря будет установлен специальный ящик для голосования — в него посетители смогут опустить свои «избирательные бюллетени», в которых от руки укажут самую крепкую, по их мнению, звериную семью. Затем состоится уже заочный этап голосования, который пройдет в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/zoolimpopo.
«Как известно, уходящий 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи, поэтому в этом году мы решили предложить нашим посетителям выбрать именно самую крепкую семейную пару, а не просто животное года. К счастью, в нашем зоопарке проживает очень много счастливых звериных семей, но какая из них для посетителей является наиболее показательным примером любви и верности, определит народное голосование», — сообщил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.
За семьей-победителем в зоопарке будет закреплен особый статус «Самой дружной семьи 2024 года». Соответствующая табличка будет установлена на вольере, где проживает семейство.
Напомним, что по итогам прошлогоднего голосования «Главным животным 2023 года» в нижегородском зоопарке «Лимпопо» была признана капибара.