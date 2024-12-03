Самую дружную звериную семью выберут в уходящем году в «Лимпопо»

Голосование пройдет в два этапа. Сначала отдать свой голос можно будет в самом зоопарке, где с 3 декабря будет установлен специальный ящик для голосования — в него посетители смогут опустить свои «избирательные бюллетени», в которых от руки укажут самую крепкую, по их мнению, звериную семью. Затем состоится уже заочный этап голосования, который пройдет в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/zoolimpopo.