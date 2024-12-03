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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 5%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась на 5%, коронавирусом — на 7,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ на 5% выше по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 769,5 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны», — говорится в сообщении.

В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 79,8 миллиона человек, уточнили в ведомстве.

По итогам последней недели в России также зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев COVID-19, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе, добавили в пресс-службе.

Роспотребнадзор
здоровье