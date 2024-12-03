Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась на 5%, коронавирусом — на 7,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ на 5% выше по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 769,5 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны», — говорится в сообщении.
В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 79,8 миллиона человек, уточнили в ведомстве.
По итогам последней недели в России также зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев COVID-19, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе, добавили в пресс-службе.