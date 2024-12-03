Что за новый мемориальный комплекс планируют возвести у Мамаева кургана?

Главную высоту России планируют дополнить еще одним мемориальным комплексом.
Судя по документации, размещенной на сайте госзакупок, он разместиться у подножия Мамаева кургана и увековечит память о нескольких населенных пунктах Волгоградской области.
В их числе — город-герой Сталинград, город воинской славы Калач-на-Дону, а также станица Клетская. города Котельниково и Серафимович — они на сегодняшний день удостоены регионального звания «Рубеж Сталинградской доблести».
Комплекс будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. На разработку проекта выделяется более 1,3 миллиона рублей. Заказчиком выступает музей-заповедник «Сталинградская битва».
Предварительно решено, что мемориал разместят на юго-востоке Мамаева кургана. Как он будет выглядеть пока неизвестно — проектную документацию подрядчику еще предстоит разработать. Дата окончания договора — 28 декабря.
Выделения бюджетных средств на строительство не предусмотрено.