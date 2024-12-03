Новый маршрут появится по просьбе жителей Хабаровска

Протяженность маршрута составляет около 30 километров, причем более половины пути троллейбусы проходят на автономном ходу благодаря новым технологиям. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Этот маршрут был разработан по просьбам жителей Хабаровска. Ранее благодаря новым троллейбусам был открыт маршрут, связывающий три вокзала города — автовокзал, железнодорожный вокзал и аэропорт. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил благодарность губернатору края и аппарату правительства за поддержку в получении электрического общественного транспорта.
Троллейбусы, закупаемые для Хабаровска, представляют собой современный пассажирский транспорт. Они оборудованы комфортными сиденьями, мультимедийной системой, кондиционированием и дополнительными печками. Транспорт предназначен для перевозки маломобильных граждан: установлены аппарель для заезда колясок, накопительная площадка, световая и звуковая сигнализация для вызова водителя. Также троллейбусы оснащены автоматической системой обнаружения и тушения пожара, спутниковой системой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС» и тревожной кнопкой.
В настоящее время троллейбусы по маршруту № 4 ходят в тестовом режиме, на линии работают две машины. В будущем планируется добавить еще две. Новый маршрут был создан по поручению главы города Сергея Кравчука в ответ на неоднократные обращения по поводу транспортной доступности в районе онкологического центра, где ходит всего два автобуса.
Запуск нового маршрута стал возможным благодаря совместной работе администрации Хабаровска и правительства края по обновлению электрического транспорта. В этом году планировалось приобрести 10 трамваев и 16 троллейбусов, но удалось закупить 11 трамваев и 17 троллейбусов, получив дополнительные электромашины за счет экономии на торгах.