Новый маршрут появится по просьбе жителей Хабаровска

В настоящее время троллейбусы по маршруту № 4 ходят в тестовом режиме, на линии работают две машины. В будущем планируется добавить еще две. Новый маршрут был создан по поручению главы города Сергея Кравчука в ответ на неоднократные обращения по поводу транспортной доступности в районе онкологического центра, где ходит всего два автобуса.