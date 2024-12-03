На следующей неделе глава Башкирии обратится с посланием к Курултаю

Толкачев также утверждает, что в условиях нынешней экономической и политической ситуации органы законодательной и исполнительной власти продолжают свое тесное взаимодействие, что, по словам спикера, позволяет оперативно реагировать на изменения внешней среды и вовремя адаптироваться к новым условиям, сохраняя при этом устойчивость экономики и социальной сферы Башкирии.