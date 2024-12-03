На следующей неделе глава Башкирии обратится с посланием к Курултаю

12 декабря глава Башкирии Радий Хабиров обратится с посланием к Государственному Собранию республики. На имя председателя Курултая Константина Толкачева поступило соответствующее письмо от руководителя региона.
В своем послании Хабиров обозначит главные направления развития на грядущий год и первоочередные задачи, которые стоят перед всеми чиновниками республики. Как отмечает спикер парламента, основные тезисы послания станут основой для деятельности Госсобрания в 2025-ом и будут служить ориентирами при разработке законопроектов.
Толкачев также утверждает, что в условиях нынешней экономической и политической ситуации органы законодательной и исполнительной власти продолжают свое тесное взаимодействие, что, по словам спикера, позволяет оперативно реагировать на изменения внешней среды и вовремя адаптироваться к новым условиям, сохраняя при этом устойчивость экономики и социальной сферы Башкирии.
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