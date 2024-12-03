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Аукнется ли рекордно теплая осень в Иркутской области суровой зимой?

Осень-2024 в Приангарье вошла в историю метеонаблюдений, как аномально теплая. И теперь метеорологи не исключают, что сменившая ее зима ознаменуется «возвращением классических сибирских холодов». Несмотря на предварительные прогнозы, обещающие «очень комфортный» декабрь.

Сейчас в Порт-Сент-Луси: +12° 5 м/с 52% 770 мм рт. ст. +16°
Источник: ТК Город

«По данным, начиная с 1873 года, осень 2024 года в Иркутске по средней температуре за три осенних месяца стала золотым призером самых теплых лет, обогнав показатели осени 2023 и 2005 годов. Несмотря на то, что сентябрь 2024 года занял далекую 47 позицию в рейтинге самых теплых лет, октябрь 2024 года вышел на 13 место, а ноябрь 2024 года занял 4 место. В результате по сумме температурных показателей нынешняя осень оказалась в лидерах в Иркутске. Напомним, что лето 2024 года в Иркутске тоже заняло почетное 5 место в рейтинге самых теплых лет», — рассказала завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Инна Латышева (цитата с сайта ИГУ).

По ее словам, «зарубежные модели прогнозируют привычную сибирскую зиму в Иркутской области», однако российские синоптики «представили противоречивые»:

«Согласно прогнозу Гидрометцентра России, декабрь в Иркутской области ожидается близким к климатической норме. При этом количество осадков может превысить многолетнюю норму, составив более 20 мм», — говорит Латышева.

Однако иркутский Гидрометцентр ожидает холодную середину зимы. Впрочем, пока более-менее точных прогнозов делать никто не берется:

«Какой она (зима) будет в реальности, покажет противоборство на картах погоды Сибирского антициклона с циклоническими вихрями, зарождающимися на океанических просторах Атлантики», — пояснила метеоролог.

Но одно можно с уверенностью сказать уже сейчас: зима-2025 будет отличаться от прошлогодней. Жителям Иркутской области синоптики рекомендуют быть готовыми к различным погодным сценариям и следить за обновлениями прогнозов.

Пока же — до конца текущей недели — иркутяне могут рассчитывать на комфортные температуры.