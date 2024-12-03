Аукнется ли рекордно теплая осень в Иркутской области суровой зимой?

«По данным, начиная с 1873 года, осень 2024 года в Иркутске по средней температуре за три осенних месяца стала золотым призером самых теплых лет, обогнав показатели осени 2023 и 2005 годов. Несмотря на то, что сентябрь 2024 года занял далекую 47 позицию в рейтинге самых теплых лет, октябрь 2024 года вышел на 13 место, а ноябрь 2024 года занял 4 место. В результате по сумме температурных показателей нынешняя осень оказалась в лидерах в Иркутске. Напомним, что лето 2024 года в Иркутске тоже заняло почетное 5 место в рейтинге самых теплых лет», — рассказала завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Инна Латышева (цитата с сайта ИГУ).