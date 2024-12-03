«Было бы желание!» 86-летняя пенсионерка благодаря работе дворником смогла искупаться в Байкале и Японском море

— Хочется верить, что это путешествие было не последним. Ведь у меня еще много сил и энергии, — с улыбкой говорит о своей поездке во Владивосток 86-летняя ростовчанка Валентина Садовова.
На память о поездке пенсионерка привезла в Ростов морскую звезду из архива героя публикации.
ТАК БЫ ПРОСТО ПОМЕЧТАЛА.
Воплотить мечту о путешествиях пенсионерке помогла работа… дворником! Женщина трудилась мастером чистоты в детском садике, который посещали ее внуки.
Администрация каждый год выделяла работникам путевки в разные концы страны. Но, почему-то, никто не спешил ими воспользоваться. А Валентина Митрофановна подумала: почему бы и нет? Тем более, что заплатить нужно было всего лишь 13% от стоимости железнодорожных билетов, остальную часть компенсировала компания.
— Не будь этой возможности, я бы в жизни не смогла столько путешествовать. Только помечтала бы и все.
Пенсионерка побывала в Калининграде, Красноярске, видела уральские горы, купалась в Байкале… Путешествие к знаменитому озеру она совершила несколько лет назад, в 84 года. Гуляла вдоль берега, любовалась природой, смотрела шоу дрессированных нерп. Привезла множество сувениров, фотографий, а, главное, впечатлений.
Конечно, дорожная аптечка пенсионерки была внушительней, чем у молодых путешественников. Но ростовчанка давно заметила, что поездки ее не выматывают, а, наоборот, наполняют бодростью.
Ростовчанка любит путешествовать поездом из архива героя публикации.
ЗВЕЗДА И ЗОНТИК.
В этом году Валентина Митрофановна побывала в Приморском крае. Расстояние между Ростовом-на-Дону и Владивостоком примерно 6 800 километров: около недели езды на поезде. Многие бы поленились или побоялись отправиться в такой путь, да еще и в одиночку. Но Валентина Митрофановна не из робкого десятка. К тому же, она любит ездить в поездах и общаться с попутчиками. Со многими переписывается и перезванивается по сей день.
В Приморском крае пожилая женщина посетила город Находку и остров Русский. В одной и таких поездок поймала морскую звезду. Собиралась отвезти ее в гостиницу, но тут начался ливень. Местная жительница по имени Анна предложила подвести ростовчанку, а еще дала ей свой зонт.
— Вот возьмите, потом оставите на ресепшене, я приеду заберу.
— Это был очень красивый зонт с видами Владивостока. Я удивилась: «Вы что? Разве можно такую дорогую вещь доверить незнакомому человеку?» Но Анна лишь пожала плечами и сказала: «Ну не вернете — ничего страшного. Делов-то».
Конечно, Валентина Митрофановна оставила зонтик в гостинице, где его и забрала отзывчивая хозяйка. А с Анной они подружились и созваниваются до сих пор.
Несколько лет назад Валентина Митрофановна побывала на Байкале из архива героя публикации.
— Нигде не встречала таких отзывчивых людей, готовых бросить все дела, проводить, подсказать, поговорить.
В этом году Валентина Митрофановна уволилась из садика.
— Жалею, конечно. Но, все-таки в 86 лет, тяжеловато дворником работать. Сейчас тружусь гардеробщией. Не знаю, получится ли теперь путешествовать, но силы и энергия есть. Тем более, что 34-летний внук хочет составить мне компанию.
Даже сейчас Валентина Митрофановна ходит на танцы, посещает концерты, спектакли, постоянно берет новые книги в библиотеке. Ведь жить насыщенной жизнью можно и в родном городе: было бы желание!