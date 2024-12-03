«Было бы желание!» 86-летняя пенсионерка благодаря работе дворником смогла искупаться в Байкале и Японском море

В этом году Валентина Митрофановна побывала в Приморском крае. Расстояние между Ростовом-на-Дону и Владивостоком примерно 6 800 километров: около недели езды на поезде. Многие бы поленились или побоялись отправиться в такой путь, да еще и в одиночку. Но Валентина Митрофановна не из робкого десятка. К тому же, она любит ездить в поездах и общаться с попутчиками. Со многими переписывается и перезванивается по сей день.