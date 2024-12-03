Телеканал «Беларусь 1» анонсировал фильм о контрразведке КГБ Беларуси против польских спецслужб

В сообщении сказано, что польские спецслужбы ломают судьбу не только белорусам, которых удается завербовать в момент пересечения границы, но также и собственным гражданам. В анонсе отметили, что их втягивают любыми способами в шпионскую деятельность в том случае, если они постоянно посещают Беларусь или же имеют в стране вид на жительство.