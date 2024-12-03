Телеканал «Беларусь 1» анонсировал фильм о контрразведке КГБ Беларуси против польских спецслужб

Телеканал «Беларусь 1» покажет фильм об операциях КГБ против польских спецслужб. Подробности рассказали в анонсе фильма, который опубликован в официальном телеграм-канале Первого информационного телеканала.
В сообщении сказано, что польские спецслужбы ломают судьбу не только белорусам, которых удается завербовать в момент пересечения границы, но также и собственным гражданам. В анонсе отметили, что их втягивают любыми способами в шпионскую деятельность в том случае, если они постоянно посещают Беларусь или же имеют в стране вид на жительство.
Один из фигурантов, показанный в анонсе, рассказал, что на его вопрос о том, что именно интересует, так называемые кураторы говорили, что им интересно все, что связано с его должностью и работой.
— Мы за предоставленную информацию будем тебе платить, — сообщил он.
В анонсе добавили:
«Шесть тысяч долларов в обычной посылке».
Сообщается, что про методы втягивания в противоправную деятельность, виды заданий, а также суммы на их выполнения расскажут в фильме «Контрразведка КГБ Беларуси против спецслужб Польши. Агенты и предатели», который будет показан 3 декабря 2024 года в эфире телеканала «Беларусь 1» после «Панорамы».
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