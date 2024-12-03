Российские ученые вошли в топ-5 конкурса по ИИ-диагностике заболеваний легких

По итогам анализа изображения эти алгоритмы должны были не только определить вероятность того, что пациент страдает от пневмонии или других заболеваний легких, но и создать так называемую «карту объяснимости», которая объяснила бы вероятность наличия затемнений в легких в каждом пикселе на изображении.