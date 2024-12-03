В связи с проведением ремонтных работ не будет работать светофорное регулирование до 13.00 на пересечении улиц Купалы и Интернациональной, до 17.00 — на пересечении спуска с улицы Кальварийской с улицей Домашевской.
ГАИ просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.
Светофоры временно не работают на пересечении двух улиц в Минске
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светофоры временно не работают на пересечении двух улиц в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с проведением ремонтных работ не будет работать светофорное регулирование до 13.00 на пересечении улиц Купалы и Интернациональной, до 17.00 — на пересечении спуска с улицы Кальварийской с улицей Домашевской.