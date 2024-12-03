В Омске подорожает парковка возле аэропорта

Временная парковка: стоимость первых двух часов увеличится до 250 рублей (ранее — 200 рублей). Каждый следующий час обойдётся в 150 рублей. Длительная парковка Р1 (50 м от терминала B): цена первых двух суток составит 600 рублей (ранее — 500 рублей), а начиная с третьих суток — 400 рублей в сутки (ранее — 300 рублей). Длительная парковка Р2 (200 м от терминала B): первые двое суток обойдутся в 350 рублей (ранее — 300 рублей), с третьего дня — 300 рублей за сутки (ранее — 250 рублей). Для мотоциклов: сутки стоянки будут стоить 150 рублей (ранее — 100 рублей).