В Омске подорожает парковка возле аэропорта

С середины декабря в Омске вырастут цены на парковку у аэропорта. Повышение затронет как временную стоянку, так и долгосрочные парковочные зоны Р1 (расположена в 50 метрах от терминала B) и Р2 (в 200 метрах от терминала).
Временная парковка: стоимость первых двух часов увеличится до 250 рублей (ранее — 200 рублей). Каждый следующий час обойдётся в 150 рублей. Длительная парковка Р1 (50 м от терминала B): цена первых двух суток составит 600 рублей (ранее — 500 рублей), а начиная с третьих суток — 400 рублей в сутки (ранее — 300 рублей). Длительная парковка Р2 (200 м от терминала B): первые двое суток обойдутся в 350 рублей (ранее — 300 рублей), с третьего дня — 300 рублей за сутки (ранее — 250 рублей). Для мотоциклов: сутки стоянки будут стоить 150 рублей (ранее — 100 рублей).
Без изменений останутся тарифы на парковку без оформления расписки в сервисном центре аэропорта: первые сутки — 1 000 рублей, последующие — 500 рублей. Также сохранится компенсация за утерю жетона или карты в размере 750 рублей.
Обновлённые тарифы вводятся с 16 декабря.