Изменения в выплатах пособий в декабре — когда ждать деньги

Даты выплаты некоторых пособий изменены из-за праздничных дней в январе. В декабре 2024 года ожидаются важные выплаты для семей с детьми. Родителям напомнили, когда они получат выплаты на детей.
Так, 3 декабря — средства за ноябрь 2024 года поступят на счета в банках. По почте пособие за ноябрь будет доставлено до 25 декабря 2024 года. До 28 декабря средства за декабрь 2024 года также будут перечислены на счета в банках.
Кроме единого пособия, в декабре 2024 года родители также получат ряд дополнительных выплат.
3 декабря на счета поступят выплаты на первого ребенка до 3 лет и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей за ноябрь 2024 года. 5 декабря будут начислены средства из материнского капитала за ноябрь 2024 года на детей до 3 лет. 6 декабря начнутся выплаты пособий работающим родителям за ноябрь 2024 года для детей до 1,5 лет.
До 28 декабря также будут проведены аналогичные выплаты за декабрь 2024 года.