Изменения в выплатах пособий в декабре — когда ждать деньги

3 декабря на счета поступят выплаты на первого ребенка до 3 лет и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей за ноябрь 2024 года. 5 декабря будут начислены средства из материнского капитала за ноябрь 2024 года на детей до 3 лет. 6 декабря начнутся выплаты пособий работающим родителям за ноябрь 2024 года для детей до 1,5 лет.