Партия мотоциклов направлена хабаровским бойцам в зону СВО

Такие мотоциклы уже хорошо зарекомендовали себя на специальной военной операции благодаря своим основным характеристикам. С их помощью можно выполнять практически любую боевую задачу. У нас есть полигон с автодромом. Бойцы непосредственно обучаются и проходят там тренировки. Есть для этого инструкторы. Они обучают всем маневрам, передвижениям, в одиночном порядке, в определенных лесополосах, по грязи как передвигаться. Потому что на бойце есть снаряжение, оружие, он в полном боекомплекте, вес есть и у мотоцикла. Нужно к нему привыкать. И боец садится только после того, как пройдет обучение. Такими мотоциклами много пользуется, в том числе и мы. Потому что они очень хорошо себя показали, рассказал один из военнослужащих. С просьбой приобрести такую технику хабаровские бойцы обратились к депутату Государственной Думы, члену комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Павлу Симигину. Удалось подготовить 5 мотоциклов.
— Наш губернатор Дмитрий Викторович Демешин делает отдельный акцент на необходимости оказывать поддержку нашим бойцам. И весь депутатский корпус: и городского, и краевого уровня, и наши депутаты Государственной Думы включены в этот процесс. Мы стараемся максимально облегчить нелегкую ратную работу ребят, которые работают на новых территориях, в зоне СВО. Поэтому дай Бог им всем удачи, и надеемся, что эта техника будет им надёжно приносить пользу, и ребята будут максимально эффективны, и, самое главное, вернутся живыми домой, — прокомментировал депутат Государственной Думы Павел Симигин.
Комплектация данных моделей сделана специально с учетом применения на боевых задачах, — рассказал представитель компании-поставщика Владимир Степанцов.
Стоит отметить, что с начала спецоперации данный производитель, несмотря на общее повышение цен, держит стоимость на данные модели мотоциклов специально для нужд министерства обороны.
Партия мотоциклов 2024 года выпуска направлена хабаровским бойцам в зону проведения СВО.