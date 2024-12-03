Партия мотоциклов направлена хабаровским бойцам в зону СВО

Такие мотоциклы уже хорошо зарекомендовали себя на специальной военной операции благодаря своим основным характеристикам. С их помощью можно выполнять практически любую боевую задачу. У нас есть полигон с автодромом. Бойцы непосредственно обучаются и проходят там тренировки. Есть для этого инструкторы. Они обучают всем маневрам, передвижениям, в одиночном порядке, в определенных лесополосах, по грязи как передвигаться. Потому что на бойце есть снаряжение, оружие, он в полном боекомплекте, вес есть и у мотоцикла. Нужно к нему привыкать. И боец садится только после того, как пройдет обучение. Такими мотоциклами много пользуется, в том числе и мы. Потому что они очень хорошо себя показали, рассказал один из военнослужащих. С просьбой приобрести такую технику хабаровские бойцы обратились к депутату Государственной Думы, члену комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Павлу Симигину. Удалось подготовить 5 мотоциклов.