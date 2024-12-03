Почему в России хейтят сорокалетних мам

Перебираю разные варианты и понимаю, что ни один не дает ответа. Примеряю ситуацию на себя и не вижу, в чем кошмар и безумие. Мне 39 лет, и, если верить моим добрым соотечественникам, я должна чувствовать себя развалиной, а если бы я вдруг забеременела и — о ужас! — решила родить, то тут уж жизнь моя точно закончилась. Но я удивительным образом чувствую себя прекрасно, даже лучше, чем в тридцать. А думаю и вовсе странное: если бы я до сих пор не стала мамой, то мои сорок могли бы стать вполне подходящим временем, чтобы это исправить. У меня есть жилье, работа, более-менее стабильный доход, с возрастом я стала спокойнее, рассудительнее, увереннее и, повторюсь, странным образом здоровее. Так в чем проблема? Нет, я, конечно, не буду проверять ничего на практике ради установления истины, у меня уже есть трое замечательных детей, но скажу честно, за трендом зрелого материнства я наблюдаю с интересом.