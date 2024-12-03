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Минобороны сказало про начало занятий по боевой готовности в Вооруженных Силах

Минобороны Беларуси сообщило, что занятия по боевой готовности начались в Вооруженных Силах.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны сказало про начало занятий по боевой готовности в Вооруженных Силах. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства обороны.

«В Вооруженных Силах с 3 декабря проводятся плановые занятия по боевой готовности», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что все мероприятия являются частью подготовки Вооруженных Сил в 2024 — 2025 учебном году. Также сказано, что занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на воинскую службу. Кроме того, они проводятся после освоения новым пополнением программы по начальной военной подготовке.

В Минобороны уточнили, что комплекс тренировок пройдут все категории военных, а также подразделения, воинские части, органы внутреннего управления.

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