Минобороны сказало про начало занятий по боевой готовности в Вооруженных Силах

В ведомстве отметили, что все мероприятия являются частью подготовки Вооруженных Сил в 2024 — 2025 учебном году. Также сказано, что занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на воинскую службу. Кроме того, они проводятся после освоения новым пополнением программы по начальной военной подготовке.