На главной площади Краснодара установили 22-метровую новогоднюю ель

Главную городскую площадь Краснодара украшают к Новому году. Напротив мэрии установили праздничную елку. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.
Как стало известно, высота елки составила 22 метра. В этом году праздничную конструкцию украсили не только шарами и снежинками, но и снеговиками, щелкунчиками и избушками.
Ранее Александровский бульвар украсил к праздничным дням краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий. Главным атрибутом стала елка с «фатой», которая переливается всеми цветами радуги.
Напомним, что ночью, 1 декабря, два хулигана попытались украсть часть новогодней инсталляции. Они оборвали ветки с одной из елок на улице Красной. Мужчин задержала полиция.