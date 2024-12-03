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На главной площади Краснодара установили 22-метровую новогоднюю ель

Город готов встречать 2025-ый год.

Источник: KrasnodarMedia.su

Главную городскую площадь Краснодара украшают к Новому году. Напротив мэрии установили праздничную елку. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Как стало известно, высота елки составила 22 метра. В этом году праздничную конструкцию украсили не только шарами и снежинками, но и снеговиками, щелкунчиками и избушками.

Ранее Александровский бульвар украсил к праздничным дням краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий. Главным атрибутом стала елка с «фатой», которая переливается всеми цветами радуги.

Напомним, что ночью, 1 декабря, два хулигана попытались украсть часть новогодней инсталляции. Они оборвали ветки с одной из елок на улице Красной. Мужчин задержала полиция.