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О погоде в декабре 2024 года рассказали жителям Новосибирской области

Ожидается температура выше нормы на 1−1,5 градуса.

Погода в Порт-Сент-Луси: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Freepik

Специалисты Западно-Сибирского УГМС составили прогноз на весь декабрь 2024 года. Средняя температура ожидается на 1−1,5 градуса выше нормы. Информация размещена на сайте учреждения.

Первая и вторая декады удивят колебаниями температуры: ночью от −20 до −7, а днём от −2 до −20.

А вот третья декада обещается холодной: −32 ночью, −26 днём. В последние пять дней возможно потепление.

«Месячное количество осадков предполагается около нормы, по северу, северо-востоку области — больше нормы (16−45 мм)», — говорится в сообщении синоптиков.

Также отмечается, что большую часть месяца будет идти снег.