О погоде в декабре 2024 года рассказали жителям Новосибирской области

Погода в Порт-Сент-Луси: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Специалисты Западно-Сибирского УГМС составили прогноз на весь декабрь 2024 года. Средняя температура ожидается на 1−1,5 градуса выше нормы. Информация размещена на сайте учреждения.
Первая и вторая декады удивят колебаниями температуры: ночью от −20 до −7, а днём от −2 до −20.
А вот третья декада обещается холодной: −32 ночью, −26 днём. В последние пять дней возможно потепление.
«Месячное количество осадков предполагается около нормы, по северу, северо-востоку области — больше нормы (16−45 мм)», — говорится в сообщении синоптиков.
Также отмечается, что большую часть месяца будет идти снег.