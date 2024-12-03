В каких российских городах откроются казахские школы

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. Казахстан определился с городами России, где откроются школы с казахским языком обучения. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.
Они будут расположены в Оренбурге, Омске и Астрахани.
Также Россия построит три школы в южном Казахстане. Подробности сообщили в Минпросвещения.
Каждая из этих школ будет рассчитана на 1200 мест, заявил Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве.
Он отметил, что финансировать строительство будет российская сторона, но обучение будет проходить по национальным стандартам Казахстана.
Ранее министр отметил, что выбирали те регионы, где проживают большие казахские диаспоры. Также Бейсембаев прокомментировал возможность строительства русскоязычных школ на юге Казахстана и отметил, что решение будет принято в декабре.
Напомним, 27 ноября в своей статье, размещенной в газете «Известия», Токаев сообщил, что Казахстан планирует открыть русские школы в южных регионах страны.
В свою очередь будут учреждены казахстанские школы в приграничных с Казахстаном городах России, написал тогда Токаев.