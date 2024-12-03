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В Приморье прокуратура прервала фальшивое «семейное счастье» иностранца и россиянки

Прокуратура Приморья добилась расторжения фиктивного брака мигранта и россиянки.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке прокуроры нашли иностранца, который решил через фиктивный брак легализовать свое временное проживание в России. Фальшивые семейные отношения сотрудники прокуратуры обнаружили во время проведения проверки, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на надзорное ведомство.

Как выяснилось, 24-летний мигрант заплатил деньги 20-летней россиянке, чтобы она согласилась на заключение с ним фиктивного брака. Жить вместе «пара», разумеется, не собиралась. Просто молодому человеку нужно было свидетельство о заключении брака, чтобы по нему получить разрешение на временное пребывание в России.

Прокурор Ленинского района Владивостока обратился в суд с иском о признании брака недействительным.

Суд согласился с его доводами, признал брак фиктивным, а запись акта гражданского состояния о его заключении — аннулированной.

Когда решение суда вступит в силу, выданное иностранцу разрешение на временное проживание в России тоже признают недействительным. Прокуратура проконтролирует этот процесс.

Прокуратура