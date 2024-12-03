В Приморье прокуратура прервала фальшивое «семейное счастье» иностранца и россиянки

Как выяснилось, 24-летний мигрант заплатил деньги 20-летней россиянке, чтобы она согласилась на заключение с ним фиктивного брака. Жить вместе «пара», разумеется, не собиралась. Просто молодому человеку нужно было свидетельство о заключении брака, чтобы по нему получить разрешение на временное пребывание в России.