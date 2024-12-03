Крановщица с тремя детьми представляет Новосибирск на шоу «Работяги»

2 декабря стартовал первый выпуск нового шоу «Работяги» на канале «Пятница», в котором принимают участие представители разных профессий со всей России. Одной из участниц проекта стала 40-летняя Евгения Гонекер, крановщица из Новосибирска и мать троих детей. В интервью перед участием в шоу она призналась, что будет бороться до конца, чтобы остаться в проекте, поскольку дома её ждут дети.
«Я ничего не боюсь. Я пройду все испытания, лишь бы не вернуться домой», — с юмором заявила Евгения перед началом проекта.
Мотивация для участия в шоу у неё проста — желание предоставить своим детям лучшее будущее и показать, что женщина в рабочей профессии может быть не менее сильной и стойкой, чем мужчины.
Шоу «Работяги» собрало 100 участников со всей страны, каждый из которых представляет свою профессию. Среди участников были сварщики, автомеханики, скульпторы и другие. Все они должны были пройти несколько этапов, чтобы стать полноправными участниками. В начале проекта было 100 претендентов, но только 30 из них прошли в следующий этап, а затем, после второго испытания, осталось всего 20 участников. На третьем этапе из 20 сильнейших участников отобрали 12 человек. Однако ведущий шоу Роман Костомаров решил сделать исключение и оставил в проекте 13 участников, среди которых была и Евгения Гонекер.
«Я чувствую, что я не слабое звено. Я сильный игрок. Я рада, что сделали такое исключение», — поделилась крановщица в интервью.
Женщина отметила, что для неё это большая честь быть частью такого проекта и продемонстрировать, что даже в тяжёлых профессиях женщины могут добиться успеха.
Кроме того, стоит отметить, что Евгения не единственная участница из Новосибирска. Ещё одной представительницей города стала 31-летняя автомеханик Алиса Корнилова, но она, к сожалению, не прошла отбор на начальных этапах шоу. Несмотря на это, её участие в проекте тоже вызвало интерес у зрителей, которые с уважением отнеслись к её решению испытать свои силы на телевизионной площадке.