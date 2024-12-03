Крановщица с тремя детьми представляет Новосибирск на шоу «Работяги»

Шоу «Работяги» собрало 100 участников со всей страны, каждый из которых представляет свою профессию. Среди участников были сварщики, автомеханики, скульпторы и другие. Все они должны были пройти несколько этапов, чтобы стать полноправными участниками. В начале проекта было 100 претендентов, но только 30 из них прошли в следующий этап, а затем, после второго испытания, осталось всего 20 участников. На третьем этапе из 20 сильнейших участников отобрали 12 человек. Однако ведущий шоу Роман Костомаров решил сделать исключение и оставил в проекте 13 участников, среди которых была и Евгения Гонекер.