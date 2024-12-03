Куда отправить письмо Деду Морозу и как его правильно написать

Когда и как именно появилась традиция писать письма Деду Морозу, сказать довольно сложно. В рунете можно найти упоминания о некоем «старинном славянском обычае» записывать в рождественский сочельник свои желания на бумажках, а после этого сжигать — так они должны были быстрее сбыться. Якобы так и был заложен обычай отправки посланий новогоднему волшебнику. Однако, учитывая, что в старину не так много славян были грамотными и умели писать, версия выглядит не слишком убедительной.