Куда отправить письмо Деду Морозу и как его правильно написать

Новый год — это время чудес и волшебства, когда каждый, будь то взрослый или ребенок, готов поверить в сказку. Одной из самых трогательных праздничных традиций стало написание писем Деду Морозу. С открытием резиденции в Великом Устюге стал известен точный адрес волшебника, и теперь вполне можно рассчитывать на получение ответа. В преддверии Нового года «Газета.Ru» разобралась, как написать письмо Деду Морозу и куда его отправить, чтобы он его точно получил.
Зачем писать письмо Деду Морозу?
Письмо Деду Морозу — предпраздничный ритуал, который помогает проникнуться новогодним настроением. Написать такое письмо вместе с ребенком стоит по целому ряду причин:
* Письмо помогает четко сформулировать свои мечты и пожелания. Это отличный способ учить детей ставить цели и мечтать.
* Ожидание ответа от Деда Мороза создает праздничное настроение и атмосферу волшебства, что особенно важно для детей.
* Написание письма — это возможность проявить креативность. Можно использовать яркую бумагу, наклейки, рисунки и даже сделать собственные поделки и отправить не просто письмо, а целую посылку.
* В письме можно не только говорить о желаемых подарках, но и делиться своими успехами или переживаниями. Такая практика помогает детям выражать свои чувства и мысли.
Наилучшее время для написания письма — ноябрь и декабрь. Чем раньше вы его отправите, тем больше шансов, что ваши пожелания дойдут до Деда Мороза вовремя. Многие семьи начинают писать письма в день памяти святителя Николая Чудотворца 19 декабря.
Как появилась традиция писать письма Деду Морозу.
Когда и как именно появилась традиция писать письма Деду Морозу, сказать довольно сложно. В рунете можно найти упоминания о некоем «старинном славянском обычае» записывать в рождественский сочельник свои желания на бумажках, а после этого сжигать — так они должны были быстрее сбыться. Якобы так и был заложен обычай отправки посланий новогоднему волшебнику. Однако, учитывая, что в старину не так много славян были грамотными и умели писать, версия выглядит не слишком убедительной.
Вторая версия предполагает, что традиция пришла к нам из США, где принято писать письма Санта-Клаусу с просьбами о подарках на Рождество. На одной из известных картин художника Томаса Наста, созданной в 1881 году, изображен седоволосый старик с бородой, который читает письма от детей. Эта картина стала одним из символов зимнего праздника и укрепила традицию отправки писем Санта-Клаусу.
Как написать письмо Деду Морозу.
1. Определите форму письма.
Вы можете отправить письмо как в бумажном, так и в электронном виде. Традиционный вариант более интересен, ведь вы можете использовать красивую бумагу, добавить рисунки и проявить больше креативности в оформлении.
2. Начните с приветствия.
Приветствие задает тон письму. Можно начать с фразы:
* «Дорогой Дедушка Мороз!».
* «Уважаемый Дед Мороз!».
Также можете поздравить главного волшебника с наступающим Новым годом.
3. Представьтесь.
Не забудьте представиться! Укажите свое имя, возраст и место проживания. Это поможет Деду Морозу лучше запомнить вас.
4. Напишите о своих пожеланиях.
Опишите, что бы вы хотели получить на Новый год. Это может быть как игрушка, так и что-то более серьезное, например, помощь в учебе или здоровье для близких. Старайтесь быть конкретными:
* «Я мечтаю о новом наборе LEGO».
* «Я очень хочу, чтобы моя мама была здорова».
5. Добавьте что-то личное.
Расскажите, чем вы занимались в уходящем году, какие у вас достижения и за что вы благодарны. Это сделает письмо более душевным.
6. Заключение и прощание.
Завершите письмо положительными словами. Например:
* «С нетерпением жду ответа!».
* «Спасибо, Дедушка!».
7. Не забудьте подписаться.
Закончите письмо своей подписью, чтобы добавить личный штрих.
Образец письма Деду Морозу.
Как не стоит писать письмо Деду Морозу.
Хотя писать письмо Деду Морозу — это веселое и несколько шутливое занятие, не стоит пренебрегать уважением. Если взять пример с автора ниже, то на ответ вряд ли можно рассчитывать.
Как красиво оформить письмо.
Оформление письма — это отдельное искусство. Чтобы ваше послание точно не осталось незамеченным, воспользуйтесь этими несложными приемами:
* Напишите письмо вручную. Несмотря на то, что сейчас можно отправить письмо Деду Морозу по электронной почте, постарайтесь написать его от руки. Это придаст письму теплоты и индивидуальности.
* Используйте цветную бумагу. Это сделает письмо более ярким и праздничным.
* Добавьте рисунки. Нарисуйте снежинки, елки или самого Деда Мороза — это сделает письмо уникальным и неповторимым. Можно также использовать покупные новогодние наклейки.
* Задекорируйте конверт. Не забудьте украсить конверт, в который положите письмо. Можете приклеить к нему небольшие самодельные снежинки, нарисовать новогоднюю елку, гирлянды, конфетки и другие символы праздника.
Куда отправить письмо Деду Морозу: список адресов.
По всей России насчитывается более десяти усадеб Деда Мороза. В некоторые из них дети могут отправить письмо и обязательно получат ответ от главного зимнего старца-волшебника.
~Великий Устюг~
Самая крупная усадьба Деда Мороза находится в Великом Устюге. По информации представителей этой резиденции, каждый год они получают более 200 тыс. писем от детей как из России, так и из зарубежья.
Отправить письма можно двумя способами:
• через отделение «Почты России» по адресу: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, 1а.
• на электронную почту: postcard@ao-dedmoroz.ru или ao_dm_pochta@mail.ru
~Москва~
Ежегодно в столице организовывают почтовые ящики для детских писем Деду Морозу. Одни из самых популярных новогодних почтовых ящиков находятся в парке ВДНХ и в Центральном детском магазине на Лубянке. Новогодние почтовые ящики можно легко узнать по специальной надписи и новогоднему оформлению. Письма из этих ящиков отправляются в московскую усадьбу Дедушки Мороза.
Также письмо можно отправить:
* обычной почтой по адресу: 109472, г. Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Необходимо указать имя отправителя и обратный адрес для получения ответа.
* через электронную форму на сайте московского Деда Мороза. К письму можно приложить файл с рисунком или фотографией. Ответ придет в течение двух-трех дней с электронного адреса pochta@dedmorozmos.ru. Чтобы письмо не оказалось в спаме, лучше заранее добавить этот адрес в список контактов.
~Нижегородская область~
В нижегородской резиденции Деда Мороза также принимают письма и обещают ответить на каждое из них.
* Вы можете отправить письмо по адресу: Нижегородская область, деревня Утечино, 171а.
~Алтай~
В алтайской усадьбе на письма детей отвечает как сам Дедушка Мороз, так и его помощники.
Отправлять письма можно обычной или электронной почтой по адресам:
* физическое письмо: г. Белокуриха, ул. Славского, 17.
* электронное письмо: altaydedmoroz@ded22.ru
~Карелия~
Вы также можете написать карельскому Дедушке Морозу — Паккайне. В отличие от традиционного образа зимнего доброго старца, Паккайне выглядит моложе, не имеет бороды и волшебного посоха.
* Отправить ему письмо можно по адресу: Республика Карелия, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, 8.
~Татарстан~
Здесь находится резиденция местного Деда Мороза — Кыш Бабая — и его дочери — Кар Кызы.
* Написать им можно по адресу: Республика Татарстан, Арский район, с. Яна Кырлай.
Другие волшебные персонажи тоже с нетерпением ждут писем от детей и взрослых со всей России. Так, вы можете написать:
* Архангельскому Снеговику. Адрес: 163020, Архангельск, проспект Никольский, д. 29, КЦ «Соломбала-Арт», Почта Снеговика;
* Костромской Снегурочке. Адрес: 15600, Кострома, улица Симановского, д. 11;
* Девице Метелице. Адрес: 612961, Кировская область, город Вятские Поляны, улица Ленина, д. 31;
* Матушке Зиме. Адрес: 165780, Архангельская область, Ленский район, город Яренск, улица В. Дубинина, д. 1.