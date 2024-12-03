В Прикамье появилась ассоциация развития беспилотного спорта

Об этом свидетельствуют данные, внесенные в базу «СПАРК-Интерфакс» 28 ноября. Ассоциация ведет деятельность общественных организаций и спортивных объектов.
Как пояснил «Ъ-Прикамье» руководитель организации Денис Гатаулин, миссия инициативы заключается в «создании образовательных возможностей для детей и реализации социальных проектов в сфере беспилотного спорта».
Отметим, что на сегодняшний день в Прикамье также действует федерация гонок дронов, которая проводит соревнования беспилотных аппаратов при поддержке краевого министерства физической культуры.