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В Прикамье появилась ассоциация развития беспилотного спорта

В Перми зарегистрирована краевая Ассоциация развития беспилотного спорта и беспилотных систем.

Источник: Коммерсантъ

Об этом свидетельствуют данные, внесенные в базу «СПАРК-Интерфакс» 28 ноября. Ассоциация ведет деятельность общественных организаций и спортивных объектов.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» руководитель организации Денис Гатаулин, миссия инициативы заключается в «создании образовательных возможностей для детей и реализации социальных проектов в сфере беспилотного спорта».

Отметим, что на сегодняшний день в Прикамье также действует федерация гонок дронов, которая проводит соревнования беспилотных аппаратов при поддержке краевого министерства физической культуры.