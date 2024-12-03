Предложение прикрыть шаурмичные около ЦГБ в Ростове вызвало споры

Предложение о закрытии части шаурмичных около ЦГБ в Ростове-на-Дону вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Одни полностью поддерживают идею, другие не согласны.
Ростовчане, которые высказались «за» объяснили свою точку зрения, указав ряд причин. В частности, многим пришлась по душе мысль о том, что в ларьках можно будет купить и другую продукцию, а не только фастфуд.
— Я за нормальные продукты. Когда лежала беременная, приходилось далеко ходить в магазин за фруктами, почти до Буденновского. Будет полезно открыть там что-то кроме шаурмы.
— Хотел бы, чтобы там открыли ларек с Белорусской продукцией.
— Шаурма на ЦГБ давно не та, все ларьки давно пора закрыть.
При этом интернет-пользователи, которые поддерживают шаурмичные, напомнили, что речь идет «об историческом месте».
— Это историческое место, не надо его закрывать. Есть много площадок, где аграриям можно торговать.
— Нельзя, это культовое место. Чего только стоят наши походы с Каменки до ЦГБ ночью за шаурмой.
Активные обсуждения начались после заявления врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Управленец отметил, что вблизи медучреждения можно было бы оставить пару ларьков с шаурмой, а остальные павильоны отдать под торговлю продукцией местных производителей.