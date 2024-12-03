Родители даже ничего не подозревали: двухлетняя уфимская девочка проглотила 17 магнитных шариков

Малышка поступила в Клиническую больницу скорой медицинской помощи с жалобами на вялость и многократную рвоту. На рентгене специалисты обнаружили в кишечнике ребенка 17 магнитных шариков от детского конструктора по два миллиметра в диаметре. Родители девочки даже не подозревали, что их дочка проглотила что-то подобное.