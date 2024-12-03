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Родители даже ничего не подозревали: двухлетняя уфимская девочка проглотила 17 магнитных шариков

Врачи из Уфы спасли проглотившую 17 магнитных шариков 2-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую почти два десятка магнитных шариков. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

Малышка поступила в Клиническую больницу скорой медицинской помощи с жалобами на вялость и многократную рвоту. На рентгене специалисты обнаружили в кишечнике ребенка 17 магнитных шариков от детского конструктора по два миллиметра в диаметре. Родители девочки даже не подозревали, что их дочка проглотила что-то подобное.

Пришлось экстренно провести операцию, которая заняла два часа. Шарики соединились между собой в разных отделах кишечника, вызвали его непроходимость и образование кишечных свищей. Хирурги постепенно извлекли из кишки все инородные тела, а потом зашили три отверстия, которые проделали магнитики.

В настоящее время малышка уже готовится к выписке, ей предстоит долгая реабилитация.

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