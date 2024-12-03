Омичи своими силами спасают природу

Олег Романов поделился с участниками экошколы своим опытом разумного потребления и утилизации отходов. Роман рассказал слушателям о том, как мусор может принести пользу. Большинство тех вещей, которые мы бездумно выбрасываем в мусорную корзину, можно использовать ещё раз. Например, пластиковая бутылка может в будущем превратиться в нить, из которой в будущем можно сшить одежду. Пищевые отходы тоже можно перерабатывать, превращая их в удобрения для растений. Ну и не стоит забывать о старом-добром методе сдачи стеклотары. Более пяти лет Олег сотрудничает с проектом «Мобильный прием вторсырья».