Омичи своими силами спасают природу

В омском отделении Союза журналистов России прошло очередное занятие экошколы современных медиа. Оно было посвящено городским общественным экологическим проектам. Спикерами выступили омичи, которым небезразлична экология города: руководитель АНО «Центр социальных и экологических инициатив» Гульнара Мукашева, экоактивист проекта «Мобильный прием вторсырья» Олег Романов, автор проекта «Вторсырье — как экосет для творчества» Оксана Абраменко.
Одежда из бутылок.
Олег Романов поделился с участниками экошколы своим опытом разумного потребления и утилизации отходов. Роман рассказал слушателям о том, как мусор может принести пользу. Большинство тех вещей, которые мы бездумно выбрасываем в мусорную корзину, можно использовать ещё раз. Например, пластиковая бутылка может в будущем превратиться в нить, из которой в будущем можно сшить одежду. Пищевые отходы тоже можно перерабатывать, превращая их в удобрения для растений. Ну и не стоит забывать о старом-добром методе сдачи стеклотары. Более пяти лет Олег сотрудничает с проектом «Мобильный прием вторсырья».
«Мы помогаем жителям города грамотно распорядиться бытовыми отходами. Собираем около 30 фракций: бумага, металл, пластик, стекло… Все это перерабатывается на специализированных предприятиях. Из вторсырья можно получить различные полезные продукты. Например, из старых зубных щеток изготавливают ручки, полипропилен используется в пошиве одежды и сумок», — рассказал Олег Романов.
Экология для детей.
Ещё один пример осознанного потребления — омичка Оксана Абраменко, автор проекта «Вторсырье — как экосет для творчества». Оксана проводила просветительские занятия и мастер-классы для детей и их родителей. Её инициатива получила грантовую поддержку.
«Основная задача нашего экопроекта — привлечь внимание жителей региона к вопросам экологии. “Газпром нефть” зарекомендовала себя как компания, уделяющая внимание рациональному использованию природных ресурсов. Это неоднократно подтверждалось их собственными экологическими инициативами и поддержкой экологических проектов местных жителей», — отметила Оксана Абраменко.
Экологичные шопперы.
Третьим спикером выступила Гульнара Мукашева, руководитель «Центра социальных и экологических инициатив». Омичка показала участникам экошколы, как связать авоську и как расписать шоппер. Небольшую сумочку можно будет в будущем использовать при посещении магазинов как альтернативу пластиковым пакетам.
«Идея изготавливать такие сумки родилась еще в период пандемии. Сейчас их создают женщины, которые сидят дома с детьми или находятся на инвалидности. Они шьют шопперы, а мы находим партнеров, которые их покупают. Таким образом, мы помогаем заработать и в то же время заботимся об окружающей среде», — поделилась Гульнара Мукашева.
Творческое и познавательное занятие посетили не только взрослые. О заботливом отношении к природе и разумном потреблении больше узнали также студенты и школьники.
«Мне было очень интересно послушать про мусор и про то, как сильно он вредит нашей природе. Ещё мне понравилось, как мы все вместе разрисовывали сумочки. Это было так интересно!», — рассказывает посетитель экошколы современных медиа 11-летний Даниил.
Напомним, что образовательный проект «Экошкола современных медиа» реализуется третий год и направлен на повышение профессионального уровня журналистов и блогеров, освещающих темы экологии и охраны окружающей среды. Проект проходит при поддержке партнеров — компании «Газпромнефть» и АО «ГК “Титан”». В качестве слушателей в проекте принимают участие журналисты ведущих СМИ региона, экоблогеры и экоактивисты. Журналисты «АиФ в Омске» уже второй год принимают участие в проекте.