Плановый ремонт начался на первом энергоблоке Белорусской АЭС 3 декабря 2024

Сообщается, что с 3 декабря 2024 года первый энергоблок БелАЭС, расположенной в Островцу, был выведен в третий планово-предупредительный ремонт. Согласно с международной практикой на каждом энергоблоке АЭС каждый год проводятся ремонты для того, чтобы перегрузить ядерное топливо в реакторной установке, а также для поддержания в безопасности и надежности оборудования, технологических систем на самом высоком уровне.