Плановый ремонт начался на первом энергоблоке Белорусской АЭС 3 декабря 2024 года, пишет БелТА.
Сообщается, что с 3 декабря 2024 года первый энергоблок БелАЭС, расположенной в Островцу, был выведен в третий планово-предупредительный ремонт. Согласно с международной практикой на каждом энергоблоке АЭС каждый год проводятся ремонты для того, чтобы перегрузить ядерное топливо в реакторной установке, а также для поддержания в безопасности и надежности оборудования, технологических систем на самом высоком уровне.
Говорится, что период остановки первого энергоблока высококвалифицированными специалистами будет проведено плановое техническое облуживание. Также будет выполнена диагностика, дефектация, ремонт оборудования, техсистем, в том числе контроль состояния как основного металла, так и сварных соединений оборудования и трубопроводов. Кроме того, важной частью работ окажется замена отработавшего ядерного топлива на свежее.
Кстати, Минэнерго объявило, что решение по второй АЭС в Беларуси примут в 2025 году.
Тем временем популярная платная парковка в центре Минска переведена в закрытый режим.
Ранее премьер-министр Роман Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.