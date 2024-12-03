На север Молдовы с препятствием: На трассе Кишинев — Оргеев — Бельцы движение будет ограничено — придется объезжать

— Работы будут проводиться в два этапа: сначала будет отремонтирован проезд на км 132,080, а затем мост на км 136,450. Большегрузные транспортные средства будут перенаправлены на национальные дороги общего пользования. Мост через реку Реут и переправа через железную дорогу имеют стратегическое значение. Они были введены в эксплуатацию в начале 70-х годов, но после обнаружения значительных повреждений, представляющих опасность, возникла острая необходимость реабилитации, чтобы обеспечить безопасную и устойчивую дорожную инфраструктуру, — подчеркнули в Госадминистрации дорог.