На север Молдовы с препятствием: На трассе Кишинев — Оргеев — Бельцы движение будет ограничено — придется объезжать

С 5 декабря движение на национальной трассе R6 Кишинёв-Оргеев-Бельцы будет ограничено в связи с ремонтными работами.
Об этом сообщили в Государственной администрации дорог.
Как отметили в ведомстве, с 5 декабря будет применяться временная схема организации дорожного движения.
— Работы будут проводиться в два этапа: сначала будет отремонтирован проезд на км 132,080, а затем мост на км 136,450. Большегрузные транспортные средства будут перенаправлены на национальные дороги общего пользования. Мост через реку Реут и переправа через железную дорогу имеют стратегическое значение. Они были введены в эксплуатацию в начале 70-х годов, но после обнаружения значительных повреждений, представляющих опасность, возникла острая необходимость реабилитации, чтобы обеспечить безопасную и устойчивую дорожную инфраструктуру, — подчеркнули в Госадминистрации дорог.
Участников дорожного движения просят проявить понимание и соблюдать временные дорожные указатели.