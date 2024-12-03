НИУ ВШЭ открыл Центр исследований интеллекта и когнитивного благополучия

«В целом в рамках нового центра мы занимаемся исследованием и интеллектуальных, и коммуникативных функций мозга и особенностями репрезентации информации в сознании. Все эти аспекты идут в ногу с мировыми научными трендами, и нам удалось собрать команду из лучших специалистов в этих областях», — заявил директор Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия (Москва) Юрий Штыров, чьи слова приводит пресс-служба НИУ ВШЭ.