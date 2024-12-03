НИУ ВШЭ открыл Центр исследований интеллекта и когнитивного благополучия

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Высшая школа экономики создала новый Центр исследований интеллекта и когнитивного благополучия, в рамках которого российские и зарубежные ученые впервые займутся в России психогенетическими исследованиями, а также изучением интеллектуальных функций мозга и особенностей их работы в разных условиях. Об этом сообщила пресс-служба научно-исследовательского университета.
«В целом в рамках нового центра мы занимаемся исследованием и интеллектуальных, и коммуникативных функций мозга и особенностями репрезентации информации в сознании. Все эти аспекты идут в ногу с мировыми научными трендами, и нам удалось собрать команду из лучших специалистов в этих областях», — заявил директор Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия (Москва) Юрий Штыров, чьи слова приводит пресс-служба НИУ ВШЭ.
Как отметил Штыров, возглавляемая им научная организация сосредоточится на проведении фундаментальных и прикладных исследований мозга по пяти ключевым направлениям. В их число впервые в России войдет психогенетика — новое направление исследований в науках о мозге, в рамках которого ученые изучают различные генно-средовые процессы, связанные с когнитивными функциями, психологическим благополучием и образованием.
Также ведущие российские и зарубежные ученые будут совместно изучать психологические основы интеллектуальной успешности, в том числе формирование эффективных когнитивных навыков, лежащих в основе интеллектуального прогресса. Третье направление исследований будет посвящено билингвизму и формированию когнитивного резерва. Последнее особенно актуально в свете увеличивающейся продолжительности жизни и постепенного старения населения планеты.
Также научные команды Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия займутся изучением роли сенсорных и моторных систем в сложных когнитивных процессах, а также изучением механизмов памяти и научения с применением современных методов нейростимуляции и нейровизуализации. Понимание этого, как надеются профессор Штыров и его коллеги, поможет разработать новые методы реабилитации и раскрыть механизмы развития расстройств аутистического спектра и других когнитивных нарушений.