Плиточный потолок обрушился на детей в новом здании школы в Перми

Напомним, в апреле 2024 сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что новое здание школы «Флагман» было сдано в эксплуатацию. В корпусе для 5−11-х классов могут обучаться более 1000 человек. Учреждение было построено и открыто по концессионному соглашению.