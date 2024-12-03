Плиточный потолок обрушился на детей в новом здании школы в Перми

Потолок с плиткой обрушился на детей в новом здании школы «Флагман» в Перми, сообщает «Новый компаньон».
Речь идёт об образовательном учреждении, расположенном на улице Кронштадтской. Утром 3 декабря в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых заметно, что часть плиток и система крепежей обвалились с потолка.
В городском департаменте образования изданию подтвердили, что происшествие случилось около 10:30 3 декабря на третьем этаже школы. В момент инцидента дети находились рядом с местом обрушения. После этого школьников осмотрел врач, который не обнаружил у детей повреждения.
Как сообщает «Новый компаньон», информацию о проблеме передали в управляющую компанию и организации-концессионеру. Причину, по которой потолок обрушился, ещё предстоит установить.
Напомним, в апреле 2024 сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что новое здание школы «Флагман» было сдано в эксплуатацию. В корпусе для 5−11-х классов могут обучаться более 1000 человек. Учреждение было построено и открыто по концессионному соглашению.