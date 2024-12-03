Три ребенка пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю

Правоохранители поставили на контроль ход и результаты проверки по сообщениям о дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Иркутске и районе на прошлой неделе. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, в авариях трое несовершеннолетних получили травмы.
— По предварительной информации, вечером 30 ноября водитель «Тойоты Авенсис» сбил семилетнего мальчика, который находился во дворе дома на улице Розы Люксембург в Иркутске, — уточняют в ведомстве.
В этот же день в поселке Карлук столкнулись «Тойота Калдина» и «Лексус», травмы получил семилетний пассажир универсала. А 1 декабря в поселке Молодежный на улицы Подгорной столкнулись «Ниссан Альмера» и «Ссанг Йонг Исиана», в больницу доставили девятилетнего пассажира первой иномарки.
Пострадавшим детям оказали медицинскую помощь, сейчас Госавтоинспекторы устанавливают причины и условия произошедшего. Также выясняется тяжесть полученных травм. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования в сфере профилактики детского дорожного травматизма.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что несколько домов остались без отопления из-за ДТП в Усть-Куте.