Три ребенка пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю

Правоохранители поставили на контроль ход и результаты проверки по сообщениям о дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Иркутске и районе на прошлой неделе. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, в авариях трое несовершеннолетних получили травмы.