Великая «Стена»: какие смыслы заложены в альбом Pink Floyd — The Wall

MGM В 1982 году вышел фильм по мотивам альбома. «Стена» Алана Паркера — скорее артхаусное, нежели мейнстримное кино. В нем сюрреализм смешался с настоящим. Роджерс в свое время отметил, что фильм «бьет кувалдой по голове». Музыкант не был до конца доволен работой режиссера, однако «Стена» все же стала по-своему культовым проектом. Некоторые и вовсе считают её лучшей рок-экранизацией. Pink Floyd презентовали пластинку The Wall как рок-оперу и сделали масштабную сценическую постановку. Пресловутая «Стена» состояла из 450 картонных блоков, каждый из которых был длиной 152 см и высотой 76 см. Итоговое ограждение получилось колоссальным: более 100 метров ввысь и под 80 — в ширину. Шоу проходило на трёх сценах с участием 12 музыкантов. Конечно, The Wall не считалась «первой рок-оперой» в привычном смысле этого слова. Нечто подобное шоу-бизнес уже видел в ледовом шоу «Король Артур» от Рика Уэйкмана. Однако Pink Floyd вывели масштаб концертных постановок на новый уровень. Помните «Стену Звука» от Kiss? Речь идет об огромных колонках, заполонивших сцену с целью выдать объемный, громкий и всепоглощающий саунд. У Pink Floyd был свой ответ этому явлению: 45 тонн оборудования и, как итог, 106 децибел звукового безумия. Изначально The Wall должен был стать сольным альбомом Уотерса. После выхода Animals (1977) группа переживала не лучшие времена. Большинству участников не нравилась творческая «диктатура» лидера, а потому в какой-то момент все разбежались по сольным проектам. Работы Гилмора, Райта и Мейсона не увенчались особым успехом, а вот Роджер никуда с собственным творчеством не торопился. Он предпочитал прятать тузы в рукаве: мало ли, вдруг еще где пригодится? И не прогадал. Группа волей-неволей вынуждена была вновь собраться, чтобы заработать на своем славном имени. И Уотерс уже мог предложить наработки для нового лонгплея. Оригинальный тур в поддержку The Wall прошел в 1980—1981 годы. Однако в 2010 году Роджер решил устроить сольные гастроли в честь 30-летнего юбилея легендарной пластинки. Естественно, технологии за долгие годы шагнули далеко вперед, и музыкант сумел сотворить «еще более грандиозное представление, чем прежде». Съемочная группа из 66 человек путешествовала на шести автобусах, в то время как для перевозки бутафорной «Стены» и прочего оборудования потребовался 21 грузовик. И это мы еще не упомянули 32 (!) километра проводки для 82 светильников и 23 прожекторов.