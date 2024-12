Великая «Стена»: какие смыслы заложены в альбом Pink Floyd — The Wall

Однако мать не единственная подлила масла в огонь. Страх перед ядерной войной в Goodbye Blue Sky, разрыв отношений с первой женой в Don’t Leave Me Now, последствия разгульного образа жизни в Young Last и One of My Turns — все это становится фундаментом стены. Another Brick in the Wall Pt. 3. В конце концов герой понимает, что «ни одна в мире вещь не способна сделать его счастливым», и метафорически закрывается от всех и вся. До свидания, жестокая реальность! Goodbye, Cruel World!