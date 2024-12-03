Челябинские учёные создали «молодильный» квас с хвойным экстрактом

«Поэтому научный коллектив нашей кафедры решил, что такой издревле популярный в России напиток, как квас, может стать ещё более полезным и даже компенсировать при потреблении дефицит каротиноидов и витамина А в организме человека; улучшать все его функции», — рассказала доцент кафедры пищевых и биотехнологий Светлана Меренкова.