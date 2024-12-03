Челябинские учёные создали «молодильный» квас с хвойным экстрактом

Учёные ЮУрГУ создали квасной напиток с экстрактом хвои и высоким содержанием каротиноидов. Из этих органических пигментов в организме человека или животного синтезируется ретинол или витамин А, необходимый для зрения, здоровья кожи и волос, а также работы иммунной системы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Новый безалкогольный напиток имеет антиоксидантное, иммуностимулирующее и витаминизирующее свойства. И если обычный квас готовится на зерновом сырье и каротиноидами не богат, то в хвое содержится большее число этого пигмента.
«Поэтому научный коллектив нашей кафедры решил, что такой издревле популярный в России напиток, как квас, может стать ещё более полезным и даже компенсировать при потреблении дефицит каротиноидов и витамина А в организме человека; улучшать все его функции», — рассказала доцент кафедры пищевых и биотехнологий Светлана Меренкова.
К тому же учёные сократили и сам путь приготовления кваса: использовали семидесятипроцентный концентрат солода, обогащённый извлечённым в лаборатории экстрактом хвои, а затем ввели пробиотики, которые в процессе брожения помогали формироваться вкусу и аромату напитка. Готовый образец получил высокие оценки дегустационной комиссии. Уточняется, что учёные доказали применимость нового кваса для профилактики неинфекционных заболеваний.