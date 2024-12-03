В Воронеже перед морозами и снегом убирают остатки листвы и мусора

Пока позволяет погода, в Воронеже продолжается уборка улиц от листвы и мусора. Так в понедельник, 2 декабря, в дневную смену, 60 сотрудников комбината благоустройства Ленинского района при поддержке 21 единицы различной коммунальной техники вывезли 30 тонн пескосмета и 108 кубометров различного мусора. Параллельно подметали проезжую часть и тротуары на улицах Плехановская, Кольцовская, Кирова, Грамши, Чапаева, 20 — летия Октября, Петровская Набережная, Дамба Вогрэс, Фр. Энгельса, Пушкинская, Никитинская, Куколкина, Свободы, Донбасская, Моисеева, Станкевича, Платонова, Острогожская, Матросова, Колесниченко, Краснознаменная.