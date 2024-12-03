Девочек на них нет: класс дебоширов портит жизнь школе Владивостока

Также проблему буллинга со стороны восьмиклассников пытается решить школа № 44. Родители утверждают, что подростки издеваются не только над сверстниками, но и над учениками младших классов, заставляя их драться «для контента» в социальных сетях. Однако хулиганы являются отличниками и спортсменами, то есть представляют ценность для школьных рейтингов и отчётности, и добиться их отчисления пока не удалось, хотя педагоги в этом конфликте на стороне пострадавших детей.