Девочек на них нет: класс дебоширов портит жизнь школе Владивостока

Несколько учеников класса регулярно посещают Совет (видимо, имеется в виду Совет учащихся — прим. ред.), но никакого воспитательного эффекта на класс это не накладывает. По словам родителей, класс проблемный не только по поведению, но и по академической успеваемости (много двоечников). Родители агрессивных подростков отказываются решать проблему, классный руководитель и администрация школы якобы тоже бездействуют.
Родители школьников также отмечают, что девочек в классе нет. Некоторые видят корень проблем именно в «гендерном перекосе», вероятно, полагая, что присутствие дам могло бы как-то урезонить хулиганов. Также утверждается, что классный руководитель в классе сейчас новый, предыдущий педагог отказался от руководства, так как родители хулиганов вступили с педагогом в затяжной конфликт.
Также проблему буллинга со стороны восьмиклассников пытается решить школа № 44. Родители утверждают, что подростки издеваются не только над сверстниками, но и над учениками младших классов, заставляя их драться «для контента» в социальных сетях. Однако хулиганы являются отличниками и спортсменами, то есть представляют ценность для школьных рейтингов и отчётности, и добиться их отчисления пока не удалось, хотя педагоги в этом конфликте на стороне пострадавших детей.