Омичам дали три недели на борьбу с пробками у моста 60 лет ВЛКСМ

А также на ряде крупных магистралей Левобережья. С огромными заторами водители автомобилей и общественного транспорта столкнулись практически сразу после частичного перекрытия моста. Кормилец предположил, что на борьбу с пробками омичам потребуется около трех недель.
«Могу сказать с уверенностью, что стандартная ситуация, связанная с такими значительными изменениями в организации движения, она эхом отдается в течение двух-трех недель. То есть это время, когда люди ищут для себя альтернативные маршруты, выбирают другое время начала поездки, то есть могут выезжать из дома чуть пораньше. Кроме всего прочего, закрепляется, скажем так, новый маршрут, который удобен, по времени устраивает человека. И вот уже тогда стандартно можно будет говорить о том, что ситуация устояла», — цитируют Вадима Кормильца «Вести-Омск».
Напомним, ранее в департаменте транспорта также сообщали, что для улучшения дорожной ситуации на Левобережье Омска будут перенастроены светофоры.
Кроме того, специалисты отметили, что через мост можно ехать по двум полосам в каждом направлении.