В районе театра оперы и балета в Воронеже перекроют движение на 20 часов

На протяжении 20 часов будет запрещено движение на Театральном проезде. Кроме того, нельзя будет останавливаться и парковаться на улице Пушкинской — от улицы Плехановской до Театрального проезда, а также на Театральном проезде — от площади Ленина до Пушкинской.