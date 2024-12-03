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В районе театра оперы и балета в Воронеже перекроют движение на 20 часов

Корректировки связаны с проведением Дня открытых дверей в Военно-воздушной академии.

Источник: Схема пресс-службы управления дорожного хозяйства городской администрации

С 18:00 4 декабря до 14:00 5 декабря будет запрещено движение в районе театра оперы и балета в Воронеже. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщила пресс-служба управления дорожного хозяйства городской администрации.

Причина корректировок — проведение Дня открытых дверей в Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

На протяжении 20 часов будет запрещено движение на Театральном проезде. Кроме того, нельзя будет останавливаться и парковаться на улице Пушкинской — от улицы Плехановской до Театрального проезда, а также на Театральном проезде — от площади Ленина до Пушкинской.