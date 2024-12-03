Православных гимназий в Нижегородской области станет больше

В Нижегородской области могут появиться новые православные гимназии. Об этом в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко рассказал губернатор Глеб Никитин.
Специализированные образовательные учреждения откроют не только в Нижнем Новгороде, но и в других крупных городах области. По словам Глеба Никитина, сейчас в Нижегородской области работают 6 православных детских садов, 11 гимназий и монастырская школа. В общей сложности в них обучаются около 6 тысяч детей. Подавляющее большинство выпускников православных гимназий (96%) после успешной сдачи экзаменов занимают бюджетные места в ВУЗах.
Ранее мы писали о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил высокую нагрузку на учеников в школах, дети сидят за учебниками по 10 часов в день.