Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Православных гимназий в Нижегородской области станет больше

Новые учебные заведения появятся в разных городах региона.

В Нижегородской области могут появиться новые православные гимназии. Об этом в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко рассказал губернатор Глеб Никитин.

Специализированные образовательные учреждения откроют не только в Нижнем Новгороде, но и в других крупных городах области. По словам Глеба Никитина, сейчас в Нижегородской области работают 6 православных детских садов, 11 гимназий и монастырская школа. В общей сложности в них обучаются около 6 тысяч детей. Подавляющее большинство выпускников православных гимназий (96%) после успешной сдачи экзаменов занимают бюджетные места в ВУЗах.

Ранее мы писали о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил высокую нагрузку на учеников в школах, дети сидят за учебниками по 10 часов в день.

образование