Более 5,4 тысячи машин с закрытыми номерами выявили в зоне платной парковки Петербурга за осень

На что только не идут водители в Петербурге, чтобы не тратить деньги на платную парковку. Чаще всего владельцы завешивают номера своих машин различными подручными средствами: тряпочками, перчатками или просто бумажками. За прошедшие три месяца осени было выявлено более 5,4 тысячи таких автомобилей. Номера на каждой из них очистили пешие инспекторы. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».