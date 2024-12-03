Более 5,4 тысячи машин с закрытыми номерами выявили в зоне платной парковки Петербурга за осень

На что только не идут водители в Петербурге, чтобы не тратить деньги на платную парковку. Чаще всего владельцы завешивают номера своих машин различными подручными средствами: тряпочками, перчатками или просто бумажками. За прошедшие три месяца осени было выявлено более 5,4 тысячи таких автомобилей. Номера на каждой из них очистили пешие инспекторы. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
Другим распространенным способом избежать платы за парковку у водителей стало размещение своей машины на месте для инвалидов и лиц, которые их перевозят. Конечно, и такие незаконные действия пешие инспекторы пресекают.
— Было проверено более двух тысяч автомобилей, расположенных на местах для инвалидов. Из них 487 припарковались незаконно, — добавили в пресс-службе.
Напомним, что за нарушение правил парковки грозит штраф в 3 тысячи рублей. Его необходимо оплатить в течение 60 дней. А если автомобилист по какой-то причине не успеет этого сделать в этот период, то штраф удвоится.
Также добавим, что пешие инспекторы начали патрулировать зону платной парковки в Северной столице с февраля 2023 года. Они ежедневно с 8:00 до 20:00 проверяют не только то, как автомобилисты соблюдают правила стоянки, но также следят за состоянием дорожных знаков, информационных табличек и разметки.