Работа — дело семейное

— На сегодняшний день наш комплекс «Чунаевский» объединяет четыре участка, которые работают на общий результат, независимо друг от друга: воспроизводства, опороса, доращивания и откорма, — говорит Сергей Пимонов. — А в целом на нашем комплексе содержится около 50 000 животных, с хорошими показателями. Так, на участке доращивания наши поросята дают 640 г среднесуточного привеса, а на участке откорма — более 900 г. Каждый участок по-своему интересен. Мы же работаем с животными, а это всегда особенная история. Вот, например, на участке опороса у нас родились черные поросята. Мы с них буквально пылинки сдуваем, ухаживаем, наблюдаем, как растут. Каждый день на работе для меня событие. На предприятии я провожу даже больше времени, чем дома.