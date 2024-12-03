Работа — дело семейное

Из рук в руки.
Общий стаж работы членов семьи Майер на «Омском беконе» составляет более 70 лет.
— Мой старший брат Евгений устроился на работу в «Омский бекон» в 2007 году, а я пришел вслед за ним годом позже, — вспоминает зоотехник комплекса «Племенной репродуктор» АО «Омский бекон» Сергей Викторович Майер. -Работал оператором по уходу за животными. Познакомился с будущей супругой Женей, которая после окончания учебы также пришла работать на Лузинский свинокомплекс. Вместе с мамой Людмилой Николаевной они тоже трудились операторами по уходу за животными.
Так и сложилась трудовая семья Майеров-Лапшиных. Шло время, производственные площадки, на которых выпускается продукция «Омского бекона», росли и развивались. В 2019 году в селе Калинино Омского района компания «Омский бекон» и группа «ПРОДО» запустили в эксплуатацию новый племенной репродуктор на 1700 свиноматок. По-своему складывался и карьерный путь у каждого из членов семьи Майеров-Лапшиных. На сегодняшний день они работают на разных участках «Племенного репродуктора». Супруга Сергея Майера Евгения трудится на участке воспроизводства. Именно там происходит зарождение новой жизни — осеменение свиноматок. Людмила Николаевна работает на участке опороса, где маленькие поросята появляются на свет. Евгений Майер — на участке доращивания, а Сергей — на участке откорма животных.
— Получается, что мы передаем животных друг другу из рук в руки и вся наша семья задействована на всех участках производственного процесса, — улыбается Сергей Майер. — Сейчас на участке откорма, где я работаю, содержится около 15 тысяч голов свиней, а в целом на «Племенном репродукторе» — около 30 тысяч.
Кажется невероятным, но это огромное количество животных на участке откорма обслуживает бригада из восьми человек. Как справится с таким объемом работ? Очень просто — благодаря автоматизации.
— Наш комплекс — современный и полностью автоматизированный, — продолжает рассказ Серей Майер. — Здесь все происходит автоматически: подача кормов и воды животным, уборка помещений, регулировка микроклимата, подогрев полов. Благодаря этому наши четвероногие подопечные чувствуют себя отлично и дают хороший привес. В возрасте 170 дней живая масса нашего поросенка составляет около 130 кг!
На «Омском беконе» хорошо себя чувствуют не только животные, но и люди.
— У меня интересная работа, хорошие условия труда, стабильная зарплата, соцпакет, сплоченный коллектив, где каждый знает и любит свое дело. Это очень важно для любого человека, — уверен Сергей Майер.
«Всегда знал, что буду работать на “Омском беконе”.
Первое знакомство с производственным комплексом «Омского бекона» у Сергея Пимонова состоялось в 2010, когда он, окончив первый курс аграрного университета, пришел на производственную практику. И парню сразу понравилась та живая атмосфера, которая царила на предприятии. Год спустя снова была практика и снова, а по окончании вуза стало ясно — трудовая биография молодого специалиста, конечно же, будет связана с «Омским беконом».
Сергей и Елена Пимоновы. Фото из архива семьи Пимоновых.
— Честно говоря, я еще когда в школе учился, уже знал, что буду работать на «Беконе», — рассказываетначальник комплекса «Чунаевский» АО «Омский бекон» Сергей Пимонов. — Мы жили рядом с Лузино в деревне Пятилетка, а там был свиноводческий комплекс компании. Сельское хозяйство с детства было для меня привычным. Козы, овцы, свиньи, коровы… приходилось за ними ухаживать. Поэтому я и пошел работать на свинокомплекс в Пятилетке старшим оператором. Потом были армия, возвращение на работу, назначение начальником участка, повышение квалификации и новые карьерные горизонты на вновь открывшемся свинокомплексе «Чунаевский» в Лузино.
Елена Пимонова, в то время еще Титова, так же, как и будущий супруг, пришла на участок, где работал Сергей, сначала на практику, а после защиты диплома — на работу, сначала оператором, затем, после окончания вуза — специалистом по учету кормов, а сейчас — зоотехником. Выбор места работы был не случаен. Ведь ее мама — Наталья Александровна Титова — с 1997 года трудилась бухгалтером на одном из предприятий, которое входило в группу компаний предприятия, и сегодня она продолжает работу старшим бухгалтером в «Омском беконе». Так и сложилась трудовая семья Пимоновых-Титовых.
Наталья Александровна Титова (мама Елены Пимоновой) трудится старшим бухгалтером на «Омском беконе». Фото из архива семьи Пимоновых.
— На сегодняшний день наш комплекс «Чунаевский» объединяет четыре участка, которые работают на общий результат, независимо друг от друга: воспроизводства, опороса, доращивания и откорма, — говорит Сергей Пимонов. — А в целом на нашем комплексе содержится около 50 000 животных, с хорошими показателями. Так, на участке доращивания наши поросята дают 640 г среднесуточного привеса, а на участке откорма — более 900 г. Каждый участок по-своему интересен. Мы же работаем с животными, а это всегда особенная история. Вот, например, на участке опороса у нас родились черные поросята. Мы с них буквально пылинки сдуваем, ухаживаем, наблюдаем, как растут. Каждый день на работе для меня событие. На предприятии я провожу даже больше времени, чем дома.
Люди, которые работают на «Омском беконе», по-настоящему любят свою работу. И не только за ее материальную составляющую. Хорошие карьерные возможности, новые интересные перспективы, дружный коллектив — вот те причины, по которым сюда стремятся попасть. Сейчас на свинокомплексе «Чунаевский» идет второй этап реконструкции, в результате которого в будущем году поголовье свиней здесь будет увеличено в 2 раза и составит около 100 тысяч животных. А мощность предприятия вырастет до 30 000 тонн продукции в год. Увеличится и численность персонала. А значит, появятся новые специалисты, новые трудовые династии.
НА ЗАМЕТКУ.
АО «Омский бекон» в Лузино — один из крупнейших производителей свинины в Западной Сибири, который обеспечивает мясоперерабатывающие предприятия Группы «ПРОДО» высококачественным сырьем. Для сохранения ведущих позиций в отрасли была проведена масштабная реконструкция производства и построены новые мощности. На всех производственных площадках применяются современное оборудование и методы работы, что позволяет устойчиво получать стабильно высокие производственные показатели в достижении высоких результатов.
ЦИФРЫ.
В настоящее время «Омский бекон» производит около 143000 голов товарных свиней в год, 20 000 тонн мяса в живом весе.
На «Омском беконе» в Лузино 274 человека в настоящее время трудятся, а в целом на предприятиях Группы «ПРОДО» на территории Омской области работают 3500 человек.
А на территории всей России — 8820 человек.