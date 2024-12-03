Наночастицы могут помочь в борьбе с клетками опухоли

«Поскольку опухоль состоит не только из раковых, но и из других клеток, взаимодействующих между собой, и их влияние на рост опухоли играет огромную роль, важным является определить типы клеток, взаимодействующих с наночастицами в опухоли. Для исследования этого вопроса применен метод секвенирования отдельных клеток, который позволил определить клетки, поглощающие наночастицы, и их количественное соотношение. Выявлено, что магнитные наночастицы накапливаются в регуляторных Trem2+ опухолеассоциированных макрофагах», — пояснили в пресс-службе.