Ещё два домика построят в лагерях «Ласпи» и «Горный» Севастополя

В следующем году в детских лагерях «Ласпи» и «Горный» Севастополя построят ещё два домика. Как написал в своих социальных сетях губернатор региона Михаил Развожаев, в каждом из них смогут расположиться 50 ребят, передает ИА SevastopolMedia.
В 2023 году в «Горном» открыли три таких же модульных корпуса. Они создали 150 дополнительных мест. Кроме того, специалисты благоустроили территорию лагеря.
«На совещании зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что развитие инфраструктуры детских лагерей — ключевая задача. Государство будет помогать привлекать на эти цели инвестиции для строительства и модернизации. Кроме того, планируется провести инвентаризацию заброшенных студенческих баз для их дальнейшего восстановления и адаптации под детский отдых».
Губернатор подчеркнул, что в этом году в «Горном» удалось построить просторную модульную столовую. Лагерь работает уже 60 лет и, по словам главы региона, является символом детского отдыха, летних приключений и незабываемых каникул.
Михаил Развожаев поблагодарил коллег из федерального центра за Севастополю и содействие в создании современных условий для детей.