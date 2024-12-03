Аналитики назвали срок, за который красноярец может накопить миллион рублей

Жителю Красноярского края потребуется ровно 7 лет, чтобы накопить миллион рублей — при условии, что работник со средней зарплатой будет откладывать 10% дохода на пополняемый депозит.
Среди всех регионов России Красноярский край занимает 18 место по скорости накопления. При этом, согласно исследованию РИА Новости, 6,5% красноярских работников не смогут получить нужную сумму даже за 10 лет.
Отметим, регион обгоняет в топе своих соседей. Так, в Хакасии миллион можно накопить лишь за 8,2 года, в Кемеровской области — за 7,7 лет. Ближе всего в рейтинге находится Иркутская область, жители которой могут отложить нужную сумму за 7,2 года, сообщает ИА IrkutskMedia.
В среднем жителю России нужно больше 7 лет для достижения финансовой цели. Лучший результат показала Чукотка — там работник со средней зарплатой увидит на своем вкладе миллион рублей уже через 4,1 года. Самый длительный срок получился в Ингушетии — 10,6 лет.
Исследователи подчеркивают, что при подсчете процента по депозитам в разных регионах бралась соответствующая округу ставка.
Добавим, в прошлом году Красноярский край занимал 14 место в аналогичном рейтинге РИА, при этом срок накопления составлял 9,1 года.