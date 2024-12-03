Аналитики назвали срок, за который красноярец может накопить миллион рублей

Отметим, регион обгоняет в топе своих соседей. Так, в Хакасии миллион можно накопить лишь за 8,2 года, в Кемеровской области — за 7,7 лет. Ближе всего в рейтинге находится Иркутская область, жители которой могут отложить нужную сумму за 7,2 года, сообщает ИА IrkutskMedia.