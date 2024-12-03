Сибиряки признались, какие мечтают получить новогодние подарки 2024−2025 в Иркутске

Вариантов, где купить новогодние подарки 2024−2025 в Иркутске у современного человека очень много. В городе открыты сотни различных магазинов, сотни пунктов выдачи различных доставок и маркетплейсов, больше десяти торгово-развлекательных центров. Накануне Нового года в городе также пройдут ярмарки. На ярмарках совершенно точно можно будет найти уникальные подарки. Как правило, там предлагают изделия ручной работы — куклы, деревянные игрушки и предметы интерьера, скульптуры из гипса, стекла и бетона, вязаные вещи и одежду от местных дизайнеров, корзины из лозы и ротанга, винтажные и современные ювелирные украшения.