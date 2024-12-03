Сибиряки признались, какие мечтают получить новогодние подарки 2024−2025 в Иркутске

Новогодние подарки 2024−2025 в Иркутске выбрать не просто, ведь вариантов много. Как говорится, глаза разбегаются. Накануне в Иркутске провели опрос, какие презенты хотят получить сибиряки под елку. Результатами опроса с КП-Иркутск поделились в сервисе SuperJob.
Новогодние подарки 2024−2025 в Иркутске: где купить.
Вариантов, где купить новогодние подарки 2024−2025 в Иркутске у современного человека очень много. В городе открыты сотни различных магазинов, сотни пунктов выдачи различных доставок и маркетплейсов, больше десяти торгово-развлекательных центров. Накануне Нового года в городе также пройдут ярмарки. На ярмарках совершенно точно можно будет найти уникальные подарки. Как правило, там предлагают изделия ручной работы — куклы, деревянные игрушки и предметы интерьера, скульптуры из гипса, стекла и бетона, вязаные вещи и одежду от местных дизайнеров, корзины из лозы и ротанга, винтажные и современные ювелирные украшения.
Также в Иркутске в середине декабря пройдет ярмарка, посвященная осознанному потреблению. Горожане смогут приобрести там вещи, которые уже не нужны своим владельцам, но при этом остаются замечательными — книги, сувениры, возможны, неожиданные находки. Есть также вероятность просто поменяться принесенными «лотами». Список ярмарок в столице Приангарья перед Новым годом — здесь.
Новогодние подарки 2024−2025 в Иркутске: сделать самим.
Во время ярмарок в городе также пройдут мастер-классы для детей и взрослых, где подарки на Новый год можно будет сделать своими руками. Это могут быть рисунки, броши, керамические чайные пары и многое другое. Попасть на мастер-класс можно не только в различных творческих объединениях, но даже в музее.
В Усадьбе Сукачева, например, в декабре каждые выходные запланированы интересные занятия для тех, кто хочет создать что-то сам. Расписание узнавайте заранее. Пока известно только, что в субботу, 7 декабря, состоятся «уроки» по кистевой росписи (гжель) и графическому рисунку (пастель). В воскресенье, 8 декабря намечены кофейная, гуашевая живопись и бисероплетение (новогодняя игрушка). Кстати, для групп от 10 человек по предварительной записи в Усадьбе в декабре готовы провести мастер-класс по росписи елочного шарика.
Новогодние подарки 2024−2025 в Иркутске: что подарить.
Хорошо, когда точно известно, что хотят получить на праздники родные и близкие. Однако, иногда все же приходится импровизировать, а кто-то возможно скрывает свои желания. Так, например, по данным опроса, который провели сотрудники сервиса по поиску работы SuperJob, каждый пятый иркутянин мечтает получить в подарок на Новый год путевку на отдых.
— Еще 17% хотели бы получить деньги, — приводит данные опроса сервис. — Каждый десятый рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук.
7% опрошенных не прочь получить вклад в свое образование — то есть сертификаты на различные курсы. Чуть меньше жителей регионального центра — 6% — не отказались бы от новой бытовой техники.
Пять процентов иркутян ждут под елочкой наборы косметики, подарочные сертификаты и спортивный инвентарь. Столько же человек хотят на Новый год в подарок получить книгу.
— По 3% опрошенных рассказали, что их бы порадовали бы ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера, — говорят опрашивающие. — Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить в подарок по 1% иркутян.
Стоит отметить также, что путешествовать хотят в основном респонденты старше 45 лет и с заработной платой выше ста тысяч рублей. Люди же моложе 35 лет согласны на деньги, гаджеты, сертификаты, косметику.
Новогодние подарки 2024−2025 в Иркутске: чего хочет женщина? А мужчина?
Как ни крути, но потребности у женщин и мужчин во многом отличаются. Это касается и новогодних подарков. Так, путевки на отдых хотят 22% представительниц прекрасной половины человечества против 17% мужчин.
10% иркутянок проголосовали за косметические наборы, тогда как мужских голосов такие варианты презентов не получили. 9% женщин мечтают о подарочных сертификатах, сибиряков же в этой категории оказался всего 1%. 8% девушек не откажутся получить от Дедушки Мороза книгу и только 2% мужчин видят смысл в таком подарке.
— Мужчины, в свою очередь, чаще хотели бы получить в подарок деньги — 24% против 10% среди женщин, смартфоны — 13% против 6%, товары для спорта — 8% против 1%, инструменты для ремонта и строительства — 6% против 0%, — такими рисуют потребности в подарках опрос среди иркутян.