Музыка из «Щелкунчика» заменит школьные звонки в декабре

В преддверии Нового года вместо обычных звонков в школах будут звучать мелодии из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Это стало возможно благодаря проекту «Музыка вместо звонков».
О том, что школьников в декабре будет сопровождать музыка Чайковского, рассказало Министерство просвещения России.
В сообщении также указано, что новый проект направлен на приобщение школьников к музыкальной культуре нашей страны через знакомство с композициями выдающихся композиторов. Акция стартовала в ноябре.
Ранее стало известно, что билеты на первое представление новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре раскупили за две минуты.