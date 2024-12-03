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Музыка из «Щелкунчика» заменит школьные звонки в декабре

В преддверии Нового года вместо обычных звонков в школах будут звучать мелодии из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Это стало возможно благодаря проекту «Музыка вместо звонков».

Источник: Звук

В преддверии Нового года вместо обычных звонков в школах будут звучать мелодии из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Это стало возможно благодаря проекту «Музыка вместо звонков».

О том, что школьников в декабре будет сопровождать музыка Чайковского, рассказало Министерство просвещения России.

В сообщении также указано, что новый проект направлен на приобщение школьников к музыкальной культуре нашей страны через знакомство с композициями выдающихся композиторов. Акция стартовала в ноябре.

Ранее стало известно, что билеты на первое представление новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре раскупили за две минуты.